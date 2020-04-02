В Госдепартаменте США пояснили, что "гуманитарная помощь" от России была платной

В пресс-службе Госдепартамента США пояснил, что «гуманитарная помощь» из России была куплена Соединенными штатами, обращает внимание «Медиазона».
В ведомстве не назвали деталей сделки, пояснив лишь, что она осуществлена в рамках сотрудничества, обозначенного в ходе переговоров «большой двадцатки» и телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа: «Это время для совместной работы по преодолению общего врага, который угрожает жизни всех нас».
Ну замечательно. Мы собираем деньги всей страной, чтобы купить медикам средства защиты, а наши власти продают СИЗ в США. Просто какое-то издевательствоhttps://t.co/lE0DpB3eVt— Альянс врачей (@alyansvrachey) April 2, 2020
«Соединенные Штаты согласились закупать необходимые медикаменты, включая вентиляторы [аппараты ИВЛ — прим. ред.] и средства индивидуальной защиты, у России», — говорится в сообщении ведомства.
The U.S. is committed to the global fight against #COVID19 and we are cooperating closely with many countries to ensure we have the supplies we need in this fight. The purchase of personal protection equipment and ventilators from #Russia will help shore up supplies in New York. pic.twitter.com/GUqgHS7iiE— Morgan Ortagus (@statedeptspox) April 1, 2020
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о помощи, отправленной в США.
При этом в Сети информацию о продаже средств защиты восприняли критично. Отдельные пользователи вспомнили про запрет экспорта медизделий, принятый ранее на фоне эпидемии, а другие обратили внимание на нехватку проданного оборудования в России.
Невероятный сюжет с продажей в США огромной партии медицинских принадлежностей, от тотальной нехватки которых стонет вся Россия эа пределами МКАДа — это, конечно, современный римейк экспорта из СССР зерна «за твердую валюту» в разгар голода 1932-33 годов, унесшего миллионы жизней— Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 2, 2020