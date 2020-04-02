В Госдепартаменте США пояснили, что "гуманитарная помощь" от России была платной

В пресс-службе Госдепартамента США пояснил, что «гуманитарная помощь» из России была куплена Соединенными штатами, обращает внимание «Медиазона».

В ведомстве не назвали деталей сделки, пояснив лишь, что она осуществлена в рамках сотрудничества, обозначенного в ходе переговоров «большой двадцатки» и телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа: «Это время для совместной работы по преодолению общего врага, который угрожает жизни всех нас».

Ну замечательно. Мы собираем деньги всей страной, чтобы купить медикам средства защиты, а наши власти продают СИЗ в США. Просто какое-то издевательствоhttps://t.co/lE0DpB3eVt — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 2, 2020

«Соединенные Штаты согласились закупать необходимые медикаменты, включая вентиляторы [аппараты ИВЛ — прим. ред.] и средства индивидуальной защиты, у России», — говорится в сообщении ведомства.

The U.S. is committed to the global fight against #COVID19 and we are cooperating closely with many countries to ensure we have the supplies we need in this fight. The purchase of personal protection equipment and ventilators from #Russia will help shore up supplies in New York. pic.twitter.com/GUqgHS7iiE — Morgan Ortagus (@statedeptspox) April 1, 2020

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о помощи, отправленной в США.

При этом в Сети информацию о продаже средств защиты восприняли критично. Отдельные пользователи вспомнили про запрет экспорта медизделий, принятый ранее на фоне эпидемии, а другие обратили внимание на нехватку проданного оборудования в России.