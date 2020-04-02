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В Госдепартаменте США пояснили, что "гуманитарная помощь" от России была платной

Политика
12:30, 02 апреля 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В пресс-службе Госдепартамента США пояснил, что «гуманитарная помощь» из России была куплена Соединенными штатами, обращает внимание «Медиазона».

В ведомстве не назвали деталей сделки, пояснив лишь, что она осуществлена в рамках сотрудничества, обозначенного в ходе переговоров «большой двадцатки» и телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа: «Это время для совместной работы по преодолению общего врага, который угрожает жизни всех нас».

«Соединенные Штаты согласились закупать необходимые медикаменты, включая вентиляторы [аппараты ИВЛ — прим. ред.] и средства индивидуальной защиты, у России», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о помощи, отправленной в США. 

При этом в Сети информацию о продаже средств защиты восприняли критично. Отдельные пользователи вспомнили про запрет экспорта медизделий, принятый ранее на фоне эпидемии, а другие обратили внимание на нехватку проданного оборудования в России.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Политика

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