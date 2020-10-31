"Это разборка между Кадыровым и Путиным": Венедиктов о ссоре Жириновского с главой Чечни

Алексей Венедиктов не исключил, что Рамзан Кадыров может потребовать извинений у... Путина. Решится ли на это джигит?

Противостояние между Рамзаном Кадыровым и Владимиром Жириновским из-за высказываний об Эммануэле Макроне перешло в горячую фазу. Стычка началась после слов лидера ЛДПР, произнесенных в эфире «Эха Москвы». Жириновский раскритиковал комментарии главы Чечни в адрес Макрона (среди прочего, напомним, Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма». – Прим. Sobesednik.ru): «Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться».

Кадыров вскипел и ответил Жириновскому в Telegram: «Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной думе. Может, тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва».

Список тех, с кем пикировался и от кого требовал извинений Кадыров, велик. Но, пожалуй, впервые он замахнулся так высоко. Впрочем, по мнению главреда «Эха» Алексея Венедиктова, этот конфликт не так прост, как кажется. И конечный оппонент, к которому апеллирует Рамзан Кадыров, находится еще выше, чем Жириновский.

– А что произошло? – расставляет акценты Венедиктов. – Жириновский просто повторил за Песковым. Конфликт возник из-за того, что Жириновский сказал: мол, губернаторы не должны вмешиваться во внешнюю политику. И Кадыров ему на это ответил. Но до Жириновского это сказал Дмитрий Песков – что за внешнюю политику отвечает президент, а не губернаторы.

Поэтому это уже тогда разборка между Кадыровым и Путиным, – делает вывод Венедиктов. – Жириновский выступил как аватар Путина – и получил.

– Кадыров никогда не попросит Путина или Пескова извиниться, – заметил на это ведущий программы Сергей Бунтман.

– Посмотрим, – сказал Венедиктов. – До этого он (Кадыров. – Прим. Sobesednik.ru) и Жириновского не просил...

– И может случиться всякое?

– Да.