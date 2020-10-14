"Иначе раздолбаем там всех": Жириновский предложил радикальное решение конфликта в Карабахе

Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский давно известен своим эпатирующим поведением и резкими высказываниями по самым важным политическим, и не только, темам. К примеру, после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, когда ситуация начала в большей степени напоминать не горячую точку, каких на планете, увы, много, а полномасштабную войну, Владимир Вольфович предлагал включить непризнанную Нагорно-Карабахскую республику в состав России. По мнению политика, только в этом случае у третьих стран пропадет желание использовать в регионе оружие из-за опасений серьезного ответа, который может дать Россия.

Не так давно Владимир Жириновский снова взялся рассуждать на эту же тему, тем более, что и сама она в очередной раз актуализировалась после того, как стороны, договорившиеся о перемирии, уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня обменялись взаимными нарушениями. Впрочем, в этот раз либерал-демократ не стал выдвигать предложений о включении НКР в состав РФ, а решил подойти к решению проблемы с несколько иной стороны и разделить спорную территорию между Арменией и Азербайджаном, причем в неравных пропорциях. Хотя, без упоминаний российской мощи и в этом случае не обошлось.

«Это очень сложный вопрос, и решить его можно только одним путем — разделить Карабах. Одна часть Карабаха переходит к Азербайджану, часть Карабаха — к Армении. 60% территорий — Азербайджану, 40% — Армении.

Помимо этого, надо убрать название Карабах, пусть будет Степанакерт, Шуша, и другие районы, которые станут частью Азербайджана и Армении соответственно.

В ином случае все будет оставаться, как сейчас: конфликт заглохнет, а через пять лет — снова война. И так раз за разом до того момента, пока мы не раздолбаем там всех и не установим наш, русский порядок», — заявил Владимир Жириновский в интервью радиостанции «Эхо Москвы».