Песков заявил, что мнение Кадырова по внешней политике роли не играет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание руководителя Чеченской Республике Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, обратив внимание, что внешней политикой в России занимается не главы регионов, а только глава государства.

«Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более, не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о высказывании Кадырова, которое тот сделал накануне, оценивая действия руководства Франции. Глава Чечни предупредил Макрона о возможных «очень трагических» последствиях из-за решения о демонстрации карикатур Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда на правительственных зданиях. Такие акции инициировали власти двух городов после того как 18-летний чеченец отрезал голову преподавателю, показавшему изображение на уроке свободы слова. При этом педагог сперва предложил мусульманам покинуть аудиторию, чтобы не оскорбить их чувства.

Макрон, в свою очередь, назвал это актом терроризма, заявив о необходимости бороться с радикальным исламизмом во Франции. Об этом он заявлял ещё до трагедии.

Кадыров также заявил, что Марон и сам сродни террористу, потому что «провоцирует» верующих устраивать преступления.