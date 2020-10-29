Депутат объяснил Силуанову, что такое пенсия и в чем там справедливость

Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин выступил с критикой в адрес высказывания министра финансов Антонона Силуанова, который, объясняя, что Минфин не станет индексировать пенсии работающим пенсионерам, объявил это большей справедливостью.

«Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен», — сказал накануне глава Минфина. Именно так страховые пенсии понимает и Пенсионный фонд РФ, убедился Sobesednik.ru.

Афонин с такой постановкой вопроса не согласен:

«Это просто невероятный цинизм, — возмущается коммунист. — Хочу напомнить министру, что пенсия – это не "компенсация за утраченный заработок", а прежде всего компенсация той огромной работы, которую пенсионер совершил на благо общества в течение жизни».

По мнению депутата, пенсионеры произвели основные «богатства» страны и «заслуживают достойных пенсий», передает его слова пресс-служба КПРФ. Только такой подход он считает «справедливым». Афонин уверен, что если пенсии не индексировать, то они «превращаются в жалкие гроши», а основной причиной того, что люди продолжают работать, выходя на пенсию, является её «нищенский» размер: «На них просто трудно прожить», — объясняет коммунист, призывая не наказывать пенсионеров «рублем» за продолжение трудовой деятельности.

Афонин также раскритиковал финансовую политику Минфина и работу его многолетнего главы Силуанова, объяснив, что снижение платежеспособности населения неминуемо ведет к ухудшению спроса, а значит замедляет рост экономики, усиливая кризис: