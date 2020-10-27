Лукашенко: Выходя на протест, человек лишается права на высшее образование

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал отчислить всех студентов, которые посещают несанкционированные акции протеста и требуют его отставки.

«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу, пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза»,

— завил он в ходе своего общения с кабмином. Также он призвал уволить из университетов всех преподавателей, которые «гадко себя ведут» (предположительно, речь снова идет об оппозиционной деятельности).

Sobesednik.ru писал, что Лукашенко объявил протестующих и бастующих, которые поддержали призыв его политического оппонента, непризнанного президента Светланы Тихановской, террористами, ведущими атаки на Беларуси и перешедшими «красную линию».

Напомним, что в конце августа, перед началом учебного года Лукашенко призывал уволить всех оппозиционно настроенных учителей школ: «Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — говорил он. Информации об увольнениях после этого так и не поступало.