Лукашенко назвал протестующих террористической группировкой, атакующей Беларусь

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестующие перешли «красную линию» и сейчас Беларусь «начинает сталкиваться с террористическими угрозами». В качестве одной из таких «террористических» атак оппозиции он привел случай, когда протестующие якобы «перерезали несколько светофоров». «Люди устали это все терпеть», — говорит он о действиях несогласных с его режимом граждан.

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма», — приводит его слова «БелТА».

Лукашенко также ссылается на некую «методичку цветных революций», по которой оппозиция, по его словам, осуществляет уже восьмой или девятый этап. Он заверил, что «четко видит» организаторов протестов и забастовок, которые проходят в стране. Говоря о них, он также заявил, что «никого не надо уговаривать [вернуться на рабочие места] — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих»: