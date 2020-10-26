"Мы бесповоротно победили страх": Тихановская об итогах первого дня забастовки

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская выразила свою благодарность всем белорусам, которые поддержали забастовку из-за невыполнения Александром Лукашенко «Народного ультиматума». Несмотря на то, что чиновники режима Лукашенко весь день заявляли, что работа нигде не прекращалась, Тихановская перечислила множество компаний и трудовых коллективов, которые отказались работать.

На заводах и предприятиях, по её словам, полностью или частично (сюда входят марши на предприятиях, «итальянская забастовка», переговоры с руководством и другие формы протеста) остановилась работа на Гродно Азот, МАЗ, МТЗ, МЭТЗ, БелОМО, Беларусьнефть, МЗКТ, БКМ, ММЗ, Мотовело, Атлант и БелЖД. Она заверила, что Лукашенко «больше не может управлять страной эффективно».

Также она поблагодарила частные компании (кинотеатры, операторы связи, агентства, кафе, рестораны, сервисы доставки еды и другие), многие из которых также присоединились сегодня к объявленной Тихановской национальной забастовке. Многие из них под разными предлогами закрылись полностью.

Вышедшие на сидячие забастовки, цепи солидарности и прочие формы гражданского неповиновения студенты, пенсионеры, медики, а также дворовые сообщества (начали формироваться в Беларуси после выборов президента) тоже стали участниками «Дня солидарности», которым Тихановская провозгласила 26 октября. По оценкам СМИ в отдельных местах люди собирались тысячами, несмотря на задержания и разгоны ОМОНом.

Непризнанный президент также отметила вклад водителей, перекрывавших и замедлявших движение на дорогах, спортсменов, требующих переноса из Беларуси Чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в 2021 году, а также представителей белорусской диаспоры, поддержавших финансово фонд солидарности BYSOL, где только ими уже собрано порядка 450 тысяч евро.

«Все вы дали работникам заводов и предприятий понять, что вся страна готова подставить им плечо и собрать необходимую помощь, что они не одни. Мы бесповоротно победили страх, что режим может подавить протест. Протест будет окончен, только когда мы добьёмся цели. Мы – вместе, нас – много, и мы готовы идти до победы», — заявила г-жа Тихановская.