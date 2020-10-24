Фонд помощи белорусам раздал более €1 млн. На одну заявку уходит до трех недель

Фонд солидарности BYSOL сообщил, что в качестве помощи незаконно лишенным работы в связи с протестной деятельностью, уже роздано 1 025 661 евро. Поддержка оказана 623 людям и 10 стачечным комитетам заводов, передает TUT.BY. Общее число поступивших заявок составило 1 720.

Система работы фонда строится на обработке заполненных по специальной форме заявок, которые потом верифицируют. К обращению должна быть приложена видеозапись, на которой гражданин рассказывает, почему его уволили. При этом отмечается, что, поскольку причиной увольнений служат публичные высказывания, в записи их можно повторить.

После проверки сотрудниками фонда и волонтерами правдивости приведенных данных выплату начинают проводить, но это может занять какое-то время. Сумма компенсации составляет 1 500 евро, или чуть больше трех заработных плат среднего белоруса.

«Нередко требуются уточнения по заявке, дополнительные документы и так далее. Очень многое зависит от того, насколько быстро отвечает нам человек и предоставляет эти дополнительные документы (...), — поясняют в BYSOL. — Если заявка заполнена правильно и последний шаг сделан, то срок перечисления компенсации составляет до 21 дня».

Сейчас фонд работает над ускорением процесса, стараясь привлечь к нему больше волонтеров и оптимизируя процесс выплат.

Напомним, что BYSOL является одним из гарантированных средств помощи пострадавшим от действий режима Александра Лукашенко, которые на днях озвучила Светлана Тихановская, призвав белорусов начать массовую забастовку 26 октября, если Лукашенко не выполнит условия «Народного ультиматума».