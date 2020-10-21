Тихановская обещает компенсировать все потери людей от репрессий Лукашенко

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская напомнила, что до «Народного ультиматума», который она ранее анонсировала, остается четыре дня. Она объяснила, что он будет из себя представлять и какие гарантии она дает тем, кто пострадал от действий режима Александра Лукашенко.

«Не приходите на работу и учебу с 26 октября – это тоже забастовка. Выходите на марши – это тоже забастовка. Закройте свои заведения и офисы – это тоже забастовка. Перестаньте пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами – это тоже забастовка. Снимите все деньги со счетов банков – это тоже забастовка. Не молчите», – пишет в своем Telegram-канале Тихановская, объясняя, что нужно будет делать людям после наступления дня «Народного ультиматума».

Она заверила, что все, кто потеряет в результате работу либо пострадает из-за участия в забастовке финансово, смогут рассчитывать на поддержку фонда помощи BySol, сформированного в первые дни протеста. Это поддержка, которая ожидает людей уже сейчас, а «когда [противники Лукашенко] восстановят законность в стране», Тихановская обещает массовые амнистии и компенсации.

В частности, будут отменены все штрафы за неуплату коммунальных платежей, как и штрафы, наложенные на протестующих судами, причем даже в том случае, если их успеют оплатить – тогда государственный бюджет вернет эти средства. Также будут аннулированы все судимости протестующих. Всех уволенных восстановят на работе, а пропущенный период зачтут в срок стажа и выслуги лет. «Все, кто удерживался на работе выплатами по контрактам, получит финансовые амнистии», – говорится в сообщении.

Тихановская заверила, что в случае дальнейшего нахождения Лукашенко на посту главы государства экономические последствия для страны будут усиливаться.