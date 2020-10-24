Посольство США в Беларуси призвало сограждан запастись едой и избегать митингов

Мирные акции протеста в Беларуси могут стремительно перерасти в насилие, особенно учитывая то обстоятельство, что подходит к концу установленный Светланой Тихановской срок «Народного ультиматума», считают в посольстве США в Минске. Там попросили американских граждан избегать массовых собраний людей, следить за новостями и запастись всем необходимым для изоляции хотя бы на три дня.

«Учитывая ультиматум, силы безопасности и протестующие могут начать более активно применять силу во время протестов, демонстраций, митингов и других подобных массовых собраний», — предупреждают в посольстве. Там также отмечают, что с 9 августа «в разных местах Минска или страны» в ежедневном режиме проходят различные акции и задержания и необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности, а также быть готовыми к перекрытиям улиц, метро и остановке движения другого общественного транспорта.

В американском посольстве перечисляют ряд действий, «которые необходимо предпринять» для обеспечения своей безопасности:

Избегайте массовых собраний.

Следите за информацией в местных СМИ.

Отдавайте себе отчет о своем окружении.

Обеспечьте как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций.

Всегда имейте при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующий штамп о безвизовом въезде.

Дипломаты подчеркивают, что задержанию силовиками в Беларуси сейчас подвергаются не только участники акций, но и прохожих, которые никак с ними не связаны.