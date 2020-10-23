Лукашенко: Поддержать "Батьку" на митинге готовы лишь 3% белорусов

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко пояснил, что «супермитинг» в его поддержку распорядился отменить он сам: «Перебьемся. Чего нам уподобляться им».

По его словам, на митинг со всей страны должны были собраться 250-300 тысяч человек, или около 3% от всего населения Беларуси, а он якобы рассчитывал только на 15 тысяч. Лукашенко сказал, что не сможет обеспечить безопасность людей и опасается вспышки коронавируса, поэтому отменит мероприятие, передает «БелТА».

«Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг», — пояснил он.

Также он заявил, что ему поступила информация о возможных провокациях, которая его «настораживает»: «Один взрыв где-то в толпе — и люди начнут давить, как на Немиге», — подчеркнул он. Не хватит для обеспечения их безопасности и силовиков, которым в это время нужно будет ещё разгонять митинги оппозиции:

«А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?»

Ранее об отмене мероприятия сообщил TUT.BY. По их информации, помимо угрозы коронавируса, на решение об отмене также повлияла волна отказов в участии, хотя ранее издание сообщало, что людей на митинг намеревались свозить на автобусах и поездами со всей страны: в основном ставку делали на бюджетниках, которым угрожали увольнениями.

Отметим, что на протяжение двух месяцев по воскресеньям на улицы митинга выходят не менее 100-150 тысяч человек, выступающих против Лукашенко (в других городах шествия проходят независимо от минских). Чтобы добраться до центра города, им приходится идти пешком из разных районов, так как центральные станции метро в эти дни закрывают, а по дороге чаще всего на них совершают набеги силовики, выхватывающие случайных людей. Кроме того, в центре им часто не дают собраться вместе и разгоняют с применением спецсредств, несмотря на то, что протест носит исключительно мирный характер.