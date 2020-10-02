SMS-рассылка от МВД Беларуси испугала сторонников Лукашенко и превратилась в мем

Накануне Sobesednik.ru писал, что Министерство внутренних дел Беларуси сделало массовую SMS-рассылку с текстом, в котором сообщало абонентам, что они были зафиксированы камерами как участники несанкционированных акций. В ведомстве это подтвердили. Выяснилось, что рассылка была не адресная: сообщения получили не только протестующие, но также люди, находившиеся всё это время за границей и даже сторонники Александра Лукашенко.

«Ваши действия зафиксированы посредством фотовидеозаписи. Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», — говорилось в сообщениях.

Как обратила внимание «Медуза», изучившая сообщения пользователей в социальных сетях, такие уведомления от внутренних органов мало напугали митингующих против режима Александра Лукашенко, однако его почитатели испугались не на шутку.

«Наш митинг за батьку точно согласовали?? Кому еще приходило? Мне нельзя на сутки [задержание], с работы сразу уволят», — публикует издание комментарий одного из них. «Да вот мне тоже пришло… Только вчера ходила на митинг за нашего Батьку, а тут такое.. А он точно был согласован?» — задается вопросом другой пользователь.

SMS пришло фотографу «Комсомольской правды» Павлу Мартинчику, а также тем людям, номера которых оформлены на родственников, не присутствовавших на митингах. Получали уведомления с угрозами от МВД и люди, находящиеся в Украине: «У МВД настолько высокие технологии, что они умеют фотографировать дух! Другого объяснения, как меня сфоткали на митингах и прислали смс, я не нахожу. Телом то я в Киеве, а вот дух мой всегда на митингах».

Тема с повсеместными уведомлениями от внутренних органов переросла в соцсетях в шутку и люди, не получившие их, начали изображать обиду на правоохранителей и дискриминировать друг друга по этому признаку: «Кто ещё ни разу не получал смс от МВД, тот лох!» Ходят слухи, что такую SMS получил даже сам Лукашенко.

В качество возможных улучшений работы органов с населением пользователи предлагают в следующий раз указывать дату, время и место несогласованных протестных митингов, на которые нельзя ходить, а также указывать счета, куда нужно перевести деньги для удаления «фотовидеозаписей», которые якобы имеются в распоряжении МВД.