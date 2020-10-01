МВД РБ просит белорусов через смс "не допускать ошибок"

Белорусские пользователи Твиттера выкладывают в своих микроблогах скрины сообщений от МВД с одинаковым текстом, где их «установили как нарушителей порядка проведения массовых мероприятий».

«Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», — написано в обращении.

Также в тексте утверждается, что на каждого конкретного получателя смс имеются видеоматериалы, подтверждающие нарушение уголовного кодекса страны.

Правозащитница Наста Лойко отметила, что подобное сообщение выходит за рамки права и звучит как нравоучение, пишет CityDog.by.

«Во-первых, когда становится известно, что человек что-то нарушает, и у него есть доказательства, он должен инициировать административный процесс: вызвать человека, начать составление протокола, собрать доказательства и передать все в суд, — объясняет Лойко. — Суд уже решает, виновен ли человек и как ему приговорить.

Во-вторых, часть SMS заключается в том, что эти мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Можно сказать, что министерство в очередной раз нарушает презумпцию невиновности».

Протесты в Беларуси продолжаются со дня выборов президента, 9 августа.