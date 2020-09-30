От Международного уголовного суда в Гааге требуют разобраться с Лукашенко

Более 37 тысяч белорусов из 102 стран мира подписали петицию с требованием привлечь непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко* к ответственности. Люди хотят, чтобы прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда возбудил против него дело в Гааге.

«Мы, белорусы, заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко», — говорится в тексте сообщения, текст которого приводит Telegram-канал «Страна для жизни».

«Мы призываем Международный уголовный суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко за преступления против человечества», — объясняют подписанты своё основное требование.

Они также настаивают, что Лукашенко узурпировал власть с помощью фальсификации выборов и массового насилия против собственного народа.

*Согласно законодательству Беларуси в результате тайной инаугурации Александр Лукашенко утратил статус формального президента Беларуси. Так как выборы президента Республики, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы, здесь и далее Sobesednik.ru считает Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко непризнанными президентами Беларуси.