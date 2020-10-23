"Супермитинг" бюджетников за Лукашенко решили отменить — TUT.BY

Запланированный на эти выходные провластный «супермитинг» в Минске начали отменять. Об этом говорят десятки сообщений от людей, которых ранее вынуждали на них идти, а также демонтаж инфраструктуры на площадке, пишет TUT.BY. Ранее издание сообщало, что под угрозой увольнения туда намерены были свозить бюджетников не только на автобусах, но и на поездах.

«Мы получили десятки сообщений про отмену митингов — как в воскресенье, так и в субботу. Среди причин — массовый отказ людей от подобных поездок и распространение коронавируса», — говорится в опубликованном материале.

Сотрудники компаний, занимающихся обслуживанием мероприятия, рассказали, что им дали команду разбирать установленные заранее сцену и другие объекты, а в выходные они будут отдыхать. Также собеседники издания сообщили об отмене контракта на автобусы для своза людей на воскресенье. «Березинский райисполком 20 минут назад дал информацию, что провластный митинг отменяется в связи с пандемией», — говорится в другом сообщении.

Работники бюджетных предприятий также рассказывают, что начальство разрешает им никуда не идти в эти выходные.

Представители проправительственной организации «Белая Русь» заявили, что им пока об отмене мероприятия ничего не известно, однако не исключили, что скоро их оповестят об этом.

Отметим, что 25 октября истекает срок «Народного ультиматума», который действующей власти поставила непризнанный президент Светлана Тихановская.