Светлана Тихановская подчеркнула, что акции 26 октября были только началом

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская в своем видеообращении к гражданам Республики заявила, что режим Александра Лукашенко не в состоянии предложить ничего, кроме репрессий, чтобы подавить протесты. По её словам, вчерашние акции и забастовки станут лишь началом массового неповиновения действующей власти.

«Эта сила солидарности испугала режим: он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе и снова смогут жить за ваш счет, но сегодня у нас всё получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка.

Цепь их заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Её уже не подорвать, не задержать и не убить. Сегодня был важный день и я верю, что это было только начало», — сказала Тихановская.

Напомним, что протесты 26 октября состоялись в рамках «Народного ультиматума», условия которого за 13 суток так и не исполнил непризнанный президент Александр Лукашенко. Тихановская требовала от него заявить в отведенный срок о своем уходе с поста главы государства, а также прекратить насилие и освободить всех политзаключенных.

Официальные власти утверждают, что забастовки никак не отразились на работе предприятий, однако оппозиция настаивает на обратном.