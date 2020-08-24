"Откровенно и честно": Лукашенко призвал увольнять учителей, одобряющих протесты

Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ педагогов, которые поддержали акции оппозиции в Белоруссии.

Соответствующее заявление он сделал после того, как выслушал доклад министра образования страны Игоря Карпенко, передает «БелТА».

«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», – цитирует агентство слова президента.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии государственное образование, государственные школы, государственная идеология, и преподавать могут лишь те, кто хочет следовать этим принципам. «Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», – сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии потребовал, чтобы предприятия увольняли бастующих сотрудников без права на восстановление.