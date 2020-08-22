"Страна переживет". Лукашенко призывает бастующие предприятия закрыться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал бастующие предприятия остановить свою работу с 24 августа.

Об этом пишет ТАСС.

«Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», — заявил Лукашенко на субботнем митинге его сторонников в Гродно.

Лукашенко также заявил, что, по имеющейся у него информации, частные предприятия подталкивают людей на госпредприятиях к забастовкам. По мнению президента, таким образом они хотят отвоевать рынок.