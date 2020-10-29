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"Альянс врачей" требует отставки Мурашко из-за цензуры в сфере здравоохранения

Политика
15:55, 29 октября 2020

"Альянс врачей" требует отставки Мурашко из-за цензуры в сфере здравоохранения
Анастасия Васильева // Фото: Global Look Press
Анастасия Васильева // Фото: Global Look Press

Обязательное согласование служащих Минздрава своих выступлений на тему новой коронавирусной инфекции в публичном пространстве не только противоречит Конституции, но и является прямым нарушением закона, считает председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Она заявила, что профсоюз намерен добиваться в связи с этим министра здравоохранения Михаила Мурашко, который подписал соответствующее требование к медперсоналу.

«Позорный приказ Минздрава, подписанный лично Мурашко, вынуждает врачей совершать уголовные преступления, наказуемые в соответствии со ст. 237 УК РФ. (…) Мы будем требовать отставки горе-министра, вынуждающего врачей скрывать информацию о жизненно важных фактах для граждан и нарушающего Конституцию», — пишет Васильева в своем Twitter. 

Она также заяверила, что «Альянс врачей» намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с соответствующей жалобой на постановление министерства, о выходе которого стало известно накануне. 

Как писал Sobesednik.ru, многие сочли его актом цензуры, а сам Минздрав объяснил это попыткой улучшить информирование граждан о болезни.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Политика

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