Эксперты предупреждают о кризисе неплатежей: налоги не смогут заплатить 20% фирм

Аналитики Центра стратегических разработок предупреждают, что в ближайшее время порядка 19% компаний не смогут выполнить свои налоговые обязательства перед государством из-за нехватки средств и отмены ряда мер поддержки бизнеса, введенных в первую волну пандемии. Об этом сообщают «Ведомости».

В Минфине это прокомментировали, отметив, тем не менее, что ряд мер продолжают действовать, в частности, понижение страховых взносов до 15%, а также освобождение от налогов пострадавших компаний за II квартал: «Что касается налоговых платежей, по которым было предоставлено продление сроков уплаты, то постановление правительства, регулирующее эту меру, предусматривает возможность уплачивать такие налоги и сборы равными долями в течение года. Принятые меры должны поспособствовать сокращению рисков неплатежей», — добавляют в министерстве.

Как отмечает The Bell, при этом предпринимателям с октября нужно начинать возвращать беспроцентные кредиты, которые не продлили, отсрочки по кредитам для пострадавших предпринимателей, общие налоговые каникулы, а также отсрочки по аренде. Издание отмечает, что единственной мерой, которая остается в действии, является мораторий на банкротства.

«У компании возникают обязательства по уплате налогов, а платить их нечем», — поясняет эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. По его словам, основная проблема многих фирм заключается в том, что их контрагенты часто сами задерживают оплату услуг, а налоги с операций платить необходимо, несмотря на дебиторку: «По нашим оценкам, среди компаний с оборотом от миллиарда рублей доля тех, кто в ближайшее время столкнется с невозможностью заплатить налоги, гораздо больше 19%, о которых говорят в ЦСР», — говорит специалист.

Сергей Гебель из генсовета «Деловой России» отмечает, что выйти из ситуации можно, обратившись к дополнительным источникам финансирования либо получив отсрочку по уплате налогов, но последнее маловероятно, так как для этого нужно финансовое обеспечение. «Этому инструменту посвящена отдельная глава в Налоговом кодексе, но по статистике его использует не более 1% компаний, т. е. фактически он не работает», — добавляет Саськов.