У "Уралвагонзавода" нет ни одного покупателя на 2021 год, но есть огромные долги

У самого крупного в России производителя вагонов «Уралвагонзавода» (УВЗ) есть долги (более 100 миллиардов рублей), но нет ни одного контракта на 2021 год, пишет РБК со ссылкой на источники, в том числе и в УВЗ.

Это связано с тем, что на рынке грузовых вагонов наблюдается переизбыток предложения. При этом операторам железнодорожных перевозок, по словам собеседника издания, выгоднее брать вагоны в лизинг или перекупать их друг у друга: «Это выходит дешевле», — заверил он.

Однако опрошенные РБК эксперты уверены, что останавливать работу на УВЗ руководство завода не станет, так как цеха должны работать для сохранения производственных мощностей в оборонной промышленности: «Конвейер останавливать нельзя. Цеха, которые производят металл, работают как на танки, так и на железнодорожное производство. Нельзя, остановив производство вагонов, не остановить производство военной промышленности», — объясняет источник. Он также добавляет, что, предположительно, будет принято решение производить вагоны про запас.

До конца 2020 года у УВЗ было 32 контракта общей стоимостью 649 миллионов рублей на производство металлических изделий для свердловских колоний. Годом ранее у завода было почти в два раза больше контрактов — 77 на сумму 1,4 миллиарда рублей.

«Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов», — поясняет собеседник издания в одной из компаний-грузоотправителей.

На запрос журналистов в «Ростехе» (владеет «Уралвагонзаводом») не ответили, перенаправил его в УВЗ.