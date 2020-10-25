Власть сослалась на единственный источник. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

На этой неделе российские информагентства разорвались сразу от двух больших речей, причем если Владимир Владимирович, так и не освоив мастерства чтения с суфлера, часто сбивался, сидя в бункере, упорно перекладывал бумажки и в целом выступил не очень, то Дмитрий Анатольевич решил не мучиться сам и не мучить журналистов и просто опубликовал своё сочинение на тему прекрасного мира будущего, к слову, не самое плохое, ведь сложно не согласиться, что «на место страху должна наконец прийти надежда», а «тотальное запугивание, искусственное создание образа неприятеля, нагнетание истерии в СМИ и социальных медиа — чрезвычайно опасное явление», — это, как многие выступления Медведева, звучало бы довольно прогрессивно, если бы не одно усатое «но», с которым на этой неделе встретился глава российской разведки и которое уже месяцами ровно вот этим нагнетанием, запугиванием и созданием образа неприятеля и занимается, а в итоге сливается даже 3%-й провластный митинг, пока Тихановская настаивает на «Народном ультиматуме» (хотя в него особо никто не верит), послушав, видимо, мудрого медведевского совета:

«Сотни лет народы наших стран жили в страхе перед врагом, перед неизбежной угрозой войны. Но на страхе и недоверии нельзя построить стабильный мир», — приходится действовать мирно, а главное — по закону,

причем российский, по мнению президента и Госдумы, должен быть выше международного, но Дмитрий Анатольевич снова не согласен: «Ни одна из глобальных проблем не может быть решена без восстановления верховенства международного права, основанного на согласованной воле государств», — сложно ему угодить, особенно когда весь мир ополчился против Руси-матушки в едином «русофосбком» порыве и новости о санкциях и русских хакерах приходят чуть ли не каждый день, причем путаются уже сами американцы, которые вдруг вводят санкции против химического института ЦНИИХМ из-за вирусов, но компьютерных, и это при том, что днем ранее журналисты уличили то же заведение в продолжении работ над «Новичком», которым отравили Навального, тем самым подняв его в рейтинге доверия аж на четвертое место по стране, а надо было слушать бывшего премьера, ведь «никакие политические соображения не могут мешать сотрудничеству для спасения жизней»,

но то политические, а вот с экономическими соображениями так-таки можно: взять хоть ковидные ограничения, которые в Москве вводить, судя по всему, не будут, даже несмотря на рекордные ежедневные данные, и не спасают даже перчатки (а скорее вредят, считают в Минздраве) — надевать их зачем-то выборочно начали заставлять пассажиров некоторых станций метро, хотя есть и более здравые идеи, например, объявленные Собяниным скидки в метро для более равномерного пассажиропотока в час пик или временная отмена Минпромторгом обязательной маркировки лекарств, без которых россияне вполне могли остаться из-за «катастрофической неработоспособности» системы маркировки от ЦРПТ, но она-то хотя бы не загоралась в отличие от ростеховских аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые в США просто уничтожили, не распаковывая, соблюдая при этом все правила утилизации вредных отходов,

ведь, как нам, вернее «Валдаю», пояснил президент Путин, «надо прибирать свою планету» — Валентина Матвиенко, кстати, решила начать уборку с Владимира Потанина, разлившись на его «Норникель» рекой обвинений в скупке чиновников Норильска, разворовывании предприятия и (самое же ведь обидное) в «безразличии к Отечеству», только вот опоздала Валентина Ивановна с этими словами примерно на 20 тысяч тонн, то есть, лет, но всему свое время, как говорил один мудрый автократ с обнуленными сроками, «настоящую демократию и гражданское общество невозможно "импортировать"» (например, из США, где президент, кажется, скоро поменяется), её нужно строить самим (приворовывая на госзакупках «Восточного», как арестованный директор космоцентра Бобков), объяснил Путин и основные принципы строительства:

«Люди, как известно, источник власти. И эта формула заключается не только в том, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать, а в готовности делегировать избранной власти широкие полномочия, видеть в государстве, в его органах, его служащих своих представителей, тех, кому доверено принимать решения, но с кого и строго надлежит спрашивать за исполнение обязанностей»,

— на русский нам это заранее перевел врио Сергея Фургала Михаил Дегтярев, заявивший, что «вы [народ] не власть», а «власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях», а граждане — просто «избиратели», то есть «источник власти», — удивительное единство восприятия политической реальности президентом и губернатором, которые прямо объясняют, что задача людей не в управлении страной через институты представительной демократии, а в умении «делегировать» это управление и лишь «спросить» позже, но только не на улице — там «горлопаны»,

хотя горлопаны встречаются и по другую сторону (нет, речь не о Пригожине), взять хоть Турцию, где Эрдоган уже совсем попутал дипломатические берега и вместо слов сочувствия по теракту во Франции прямым текстом назвал Макрона умалишённым и посоветовал лечиться за обещание избавить Республику от влияния радикального исламизма из-за рубежа — разумеется, Франция тут же отозвала своего посла, но едва ли Эрдоган решит прекратить, впечатление, будто он пытается перетянуть одеяло главной страны изгоя с России, не только планомерно ругаясь с Западом, но и раскрывая шпионские заговоры «Газпрома».