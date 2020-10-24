Проблемы с iPhone 12 и лекарствами, расстрел и санкции. Главное к 24 октября

«Би-би-си» и Bellingcat подтверждают подлинность двух видео, на которых двоих армян, обмотанных флагами Армении и непризнанного Нагорного Карабаха, предположительно, взятых в плен в период с 9 по 15 октября, расстреливают в Гадруте, предположительно, военные Азербайджана. В Баку уверяют, что видео — фейк, а Ереван обвиняет оппонента в военном преступлении. Независимые военные эксперты говорят «Би-би-си», что причин считать это постановкой нет.

10 отраслевых объединений фармацевтического рынка (компании, аптеки и дистрибьюторы) сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о «катастрофической неработоспособности» новой системы маркировки лекарств, которая может привести к «коллапсу» в лекарственном обеспечении России. Они просят устранить неполадки и наказать ответственных. Накануне Sobesednik.ru писал, что на это жалуется крупнейшая фармпкомпания «Гедеон Рихтер Рус», приостановившая поставки в страну до 29 октября из-за проблем с маркировкой. Также Sobesednik.ru публиковал комментарии пресс-службы оператора системы маркировки Центра развития передовых технологий.

Минфин США вводит санкции в отношении Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ). Утверждается, что НИИ несет ответственность за хакерскую атаку на нефтехимические объекты на Ближнем Востоке в 2017 году с помощью вредоносного ПО Triton. Ранее совместное расследование четырех независимых изданий установило связь ЦНИИХМ с производством химического оружия «Новичок» в современной России.

Адвокат Иван Павлов рассказал, что Ивану Сафронову следователи из ФСБ запретили позвонить матери. Он якобы может использовать звонок «для скрытого обмена информацией, выполнения заданий иностранных спецслужб и противодействия следствию». Защитник сказал, что закон это позволяет, но есть ещё и этический вопрос: «Пусть каждый этот отказ оценит сам», — передает его слова Znak.com.

Американский геофизический союз принес свои извинения российским ученым из Института прикладной физики Российской академии наук, которым ранее отказали в публикации, сославшись на санкции. «Мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — передает комментарии союза «РИА Новости». Там в организации призвали российских ученых вновь подать заявку на публикацию.

The Verge и Engadget пишут, что у нового iPhone 12 наблюдаются проблемы с батареей. Они отмечают, что по сравнению с предыдущей моделью в этом отношении произошел «небольшой откат».

Из Генпрокуратуры Беларуси ушли два сотрудника. В знак несогласия с режимом Александра Лукашенко уволились старший прокурор и начальник отдела государственного обвинения, сообщает TUT.BY.

Первый замглавы Росгвардии, генерал-полковник Сергей Ченчик (58 лет) подал в отставку, пишет «КоммерсантЪ», который связывает это с кадровыми перестановками в руководстве внутренних войск: уходом замдиректора Росгвардии, генерал-лейтенанта Сергея Милейко, обвиненного в мошенничестве, и предыдущего замглавы ведомства Сергея Меликова.

Также газета узнала о задержании директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова, который отвечает за обслуживание космодрома «Восточный». Его обвиняют в махинациях на полммилларда рублей со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений для космодрома.