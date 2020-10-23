Новая маркировка вынудила компанию приостановить поставки жизненно важных лекарств

Крупная фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер Рус» заявила, что до 29-30 октября не будет поставлять в Россию свои препараты, внесенные в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП). Это связано с техническими проблемами на границе, где некорректно считывается маркировка, пишет «Фармацевтический вестник».

Письмо об отмене поставок направленно Минздраву, Минпромторгу и Росздравнадзору. В нем говорится, что грузы компании не смогли растаможить в течение двух недель из-за сбоев в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП).

Компания обращалась также и к оператору ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий), который занимается обслуживанием новой системы маркировки медикаментов. Она действует с 1 июля этого года — на упаковки наносится специальный идентификатор, без которого лекарства не будут пробиваться в аптеках. Каждую пачку препарата теперь необходимо заносить в единую базу, из-за чего возникают частые ошибки.

«С момента вступления в силу обязательной маркировки оператором было получено и обработано 2431 декларации на товары, по которым 138 различных импортеров ввезли на территорию РФ лекарственные препараты. В том числе было обработано более 40 деклараций на продукцию Гедеон Рихтер. При этом по отдельным документам участниками-импортерами регистрируются обращения в службу технической поддержки Оператора. На данный момент существуют обращения от Гедеон Рихтер, которые рассматриваются и будут решены в ближайшее время», — прокомментировали Sobesednik.ru ситуацию в пресс-службе ЦРПТ.