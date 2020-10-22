Пригожин может пойти в Госдуму от партии "Родина" – "Медуза"

Бизнесмен Евгений Пригожин, широко известный как «повар Путина», рассматривает возможность выдвинуться на выборы в Госдуму в 2021 году. Хотя сам он такие планы отрицает, источники «Медузы» полагают, Пригожин может пойти в парламент без сбора подписей от партии «Родина», если его не «приостановят» в администрации президента.

«Он рассматривает продвижение своих людей в федеральный парламент, думает над тем, чтобы создать там свою группу влияния», — рассказывает один из близких к Кремлю людей. Отмечается, что с руководством «Родины» бизнесмен свои планы о возможном выдвижении своих кандидатов в Госдуму уже обговаривал. При этом никаких достаточно ярких людей в его окружении ни один из представителей партии назвать не смог.

«Никакого гранд-плана [на Госдуму] у них [пригожинских структур] нет, как и всегда: есть маза [замысел, возможность или вероятность чего-либо, — криминальный жаргон, прим. ред.] и все. Типа "свой депутат — это круто"», — поясняет знакомый с Пригожиным человек.

«Медуза» обращает внимание на то, что в медиапространстве фамилия олигарха мелькать уже начала: его пресс-служба всегда отличалась особой эпатажностью в высказываниях, но в последнее время она приводит его цитаты, чего ранее не делала.

В ответ на запрос издания о желании идти в парламент бизнесмен ответил: «Никаких планов участия в политике и сотрудничестве с политическими партиями у меня нет. Желания быть депутатом Госдумы не имею. И быть клиентом "Медузы" по оппозиционному блоку тоже никому не советую. Пользуясь случаем, обращаюсь к вашим завсегдатаям-читателям, товарищам либералам: не ходите в Госдуму. Это не ваше. *** [украсть] ничего не сумеете, а геморроя много».

При этом близкий к Кремлю собеседник «Медузы» отмечает, что даже если Пригожин решит пойти в Госдуму, его могут одернуть из администрации президента. Он отмечает, что если такой «достаточно влиятельный и имеющий прямой выход на президента» человек, как Пригожин, сумеет сосредоточить в своих руках ещё и контроль над партией с региональным представительством, то «в нее могут потянуться похожие на самого Пригожина люди — региональные бизнесмены из 90-х»: «Конечно, это никому не нужно», — добавляет он.

Но если Пригожин все же пойдет на выборы, то, вероятнее всего, будет и дальше эксплуатировать образ «борца с Западом и оппозицией», считает источник издания в АП.