Евросоюз ввел санкции против Пригожина из-за наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии

Предприниматель Евгений Пригожин, широко известный как «повар Путина», попал под персональные санкции Евросоюза, которые поддерживает также Великобритания. Теперь ему запрещен въезда в страны ЕС и в Британию, а его активы там будут заморожены. В качестве причины ограничительных мер называются действия наемников частной военной компании «Вагнер» в Ливии.

«Пригожин участвует и помогает деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны», — говорится в официальном журнале ЕС, где опубликованы санкционные списки.

В частности, Евгения Пригожина и ЧВК обвиняют в многократном нарушении запрета Совбеза ООН на поставку вооружений в Ливию, а также в участии в боевых операциях против официального правительства страны, которое признает Организация объединенных наций.

Ранее санкции против нескольких компаний, которые связывают с Пригожиным, ввел Минюст США.