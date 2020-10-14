Шевченко ответил "повару Путина": У Пригожина репутация человека с двумя судимостями

Фирма «повара Путина» Евгения Пригожина «Конкорд» заявила о подаче исков на 5 млн рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Именно в таком порядке. Поводом для общения в суд «явились публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержание клеветнические сведения». Что именно Пригожин счел оскорбительным и неправдивым, в «Конкорде» не сообщили.

Мы поинтересовались у выбивающегося из логической цепочки Максима Шевченко, что происходит.

– С членами ФБК у Пригожина давний конфликт. А чем вы огорчили господина Пригожина?

– Какие у него претензии ко мне, лучше уточнить в «Конкорде». А вот у меня есть претензии к господину Пригожину.

Я считаю, что он явно что-то знает о смерти моего хорошего товарища Орхана Джемаля в ЦАР. Знает, но почему-то не идет в Следственный комитет и не заявляет о том, что знает. Это может быть либо сокрытием информации о преступлении, что само по себе преступление, либо соучастием в нем.

А какие претензии у него, я не знаю. Я употреблял метафоры в контексте Пригожина, но разве журналистам запрещено их употреблять? Что, Дмитрий Быков, «Собеседник», Максим Шевченко не могут этого делать?

– Конечно, имеем полное право.

– И потом, какая репутация у господина Пригожина? Репутация как у человека с двумя судимостями: в первый раз за кражу, а второй — за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Хотелось бы уточнить: его волнует его репутация в каком мире, в уголовном или в реальном? Если в уголовном, то там вовлечение малолетних в проституцию считается очень дурным поступком. И в реальном тоже. Короче, если есть какие-от вопросы ко мне, пусть задает. Я готов отвечать.

– Как вы считаете, Пригожин с этими исками носится по собственной инициативе или его попросили?

– Думаю, была задача включить меня в число ФБК. Они же там считают себя крупными пиарщиками. Поставили меня между Миловым и Волковым. Как бы надо связать меня с Навальным, может быть, с Ходорковским.

Я с уважением отношусь к Алексею Анатольевичу и Михаилу Борисовичу, но это не мои политические ставленники. Они думают, что они так мои отношения с КПРФ испортят? Даже замыслы пятилетнего ребенка более сложные, чем замыслы людей, которые пожирают миллионы долларов, выделяемых им администрацией президента.

– А что будете делать, когда придет извещение в суд?

– Естественно, я со своими адвокатами пойду в суд и, естественно, буду требовать явки туда господина Пригожина.