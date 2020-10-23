Собянин обещает скидку на поездки в метро, но лишь на двух проблемных ветках

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со 2 ноября каждый, кто входит на станции метро на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях до 7:15 утра и в промежутке между 8:45 и 9:15, получит 50% скидку на проезд. Это новшество вводится в попытке перераспределить трафик в час пик на наиболее проблем ветках.

«Это первый пилотный проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро», — комментирует градоначальник.

На карте «Тройка» и с банковской карты в это время сразу будет списываться половина стоимости поездки (20 или 22 рубля), а по билету «Единый» (60 поездок или безлимит) раз в неделю, в воскресенье будет зачисляться компенсация стоимости всех поездок, которые подпадают под акцию. Средства будут приходить на «Кошелек», для использования которого нужны либо терминалы, установленные возле касс, либо приложение «Метро Москвы».

Для владельцев карты будет действовать дополнительная скидка в 10 рублей до окончания акции.

Предполагается, что это поможет снизить количество людей в одном вагоне в утренние часы на 7% и увеличит шансы на соблюдение социальной дистанции.

По данным мэрии, 26% москвичей готовы сдвинуть свой утренний график поездок на период 15-30 минут, 12% — до часа, а 11% — более час. При этом к реальному изменению времени мэрия надеется сподвигнуть этой мерой хотя бы 12-16% жителей города.