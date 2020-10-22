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Завод, сделавший загоревшиеся аппараты ИВЛ "Авента-М", оштрафован на 500 тысяч

Общество
13:55, 22 октября 2020

Завод, сделавший загоревшиеся аппараты ИВЛ "Авента-М", оштрафован на 500 тысяч
Сергей Чемезов // Фото: Global Look Press
Сергей Чемезов // Фото: Global Look Press

«Уральский приборостроительный завод» был оштрафован арбитражным судом Свердловской области на 500 тысяч рублей по статье КоАП «Реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда. 

Напомним, что этот завод, принадлежащий госкорпорации «Ростех», производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Такие приборы загорелись в двух больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В результате пожаров погибли шесть человек. Росздравнадзор не смог установить причину возгорания приборов, однако обнаружил ряд нарушений при их производстве, отметив, что они выявленные дефекты не связаны с причиной пожара. Следственный комитет пока не выяснил причины пожаров. Самому заводу после проверки было предписано устранить ряд нарушений, из-за которых против него был составлен акт об административном правонарушении.

В компании агентству сообщили, что с возгоранием устройств иск не связан. При этом аппараты ИВЛ «Авента-М» были разрешены к использованию, а полученные без конкурса госконтракты на них на сумму 7,4 миллиарда рублей был в тот же день восстановлены.

Как отмечает «Интерфакс», в сентябре суд также оштрафовал «Уральский приборостроительный завод» на 100 тысяч рублей за нарушения лицензионных требований в ходе создания медизделий.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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Завод, сделавший загоревшиеся аппараты ИВЛ "Авента-М", оштрафован на 500 тысяч
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Завод, сделавший загоревшиеся аппараты ИВЛ "Авента-М", оштрафован на 500 тысяч
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