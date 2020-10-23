Финальные дебаты показали уверенную победу Байдена над Трампом: 53% против 39%

Опрос по итогам прошедших накануне последних дебатов показал, что в Джо Байдена американцы верят значительно больше, чем в Дональда Трампа. Его не только сочли однозначным победителем дебатов, но и куда выше оценили аргументы, которые он приводит, обвиняя Трампа. А вот действующему главе Белого дома в доверии отказывали чаще.

Как сообщает CNN, 53% зрителей назвали победителем дебатов Байдена, а Трампа — всего 39%. При этом 73% считают, что критика, прозвучавшая в адрес Трампа, была справедливой. Несогласны с такой позицией лишь 26%. А вот критика в сторону Байдена, которую приводил Трамп, вызвала практически столько же доверия, сколько и недоверия: 50% против 49%.

При этом канал отмечает, что даже такие показатели для Трампа можно назвать достижением, ведь прошлые скандальные дебаты президент проиграл с более разгромным результатом: тогда только 26% респондентов сказали, что он выиграл, а 67% сочли его критику Байдена несправедливой.

Прошедшие дебаты не оказали существенного влияния на предвыборную картину в целом: Байден закрепился на уровне позитивного отношения 56% американцев, а Трампу симпатизируют 41%.

Действующему главе государаства отдают небольшое преимущество над Байденом в вопросе экономики (56% против 44%), зато Байден однозначно превосходит своего оппонента в вопросе изменений климата (67% против 29% у Трампа) и расового неравенства в США (62% против 35%). Также американцы сочли его план по решению основных проблем США более эффективным, чем у Трампа: 54% против 42%.

Погрешность измерения при опросе составляет 5,7%.