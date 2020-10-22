Глава российской внешней разведки встретился с Лукашенко

Россия и Беларусь проведут совместное заседание спецслужб, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе встречи с непризнанным президентом Республики Александром Лукашенко*.

Заседание коллегий разведслужб двух стран, по словам Нарышкина, пройдут уже сегодня. Он заверил, что согласен со всем, что говорит Лукашенко на тему внешнего вмешательства в дела государств: «Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом и в том числе вокруг наших с вами стран. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают», — приводит слова главы СВР «БелТА».

Он также отметил, что в ходе переговоров будут обсуждаться темы дальнейшего сотрудничества России и Беларуси. Кроме того, Нарышкин добавил, что предварительно согласовывал темы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом сам Лукашенко заявил, что Кремль предоставляет ему ряд сведений, которые исходят от СВР и касаются «наших отношений и союзного строительства». «Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства», — сказал Лукашенко, отметив, что в мире «друзей у нас не много» и страны должны «реагировать» на «интерес» к ним со стороны других государств.

*Согласно законодательству Беларуси, в результате тайной инаугурации Александр Лукашенко утратил статус формального президента Беларуси. Так как выборы президента Республики, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы, здесь и далее Sobesednik.ru считает Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко непризнанными президентами Беларуси.