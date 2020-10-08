Спецслужбы не доложили Кремлю о продолжении перехвата "Берлина и Варшавы"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что Кремль остается в неведении о деталях информации, которую непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко* передал российским спецслужбам.

Речь идет о «перехвате» разговора Ника и Майка, которые, по словам Лукашенко, находились в Берлине и Варшаве и обсуждали по телефонной линии, прослушиваемой белорусскими разведчиками, как они сфабриковали отравление Алексея Навального для Ангелы Меркель, чтобы подорвать стабильность в Беларуси.

Это лишь часть сведений, добытых белорусскими шпионами, говорил Лукашенко. «Ягодки еще впереди», обещал он, пояснив, что они «читали, все-все-все эти разговоры» и передали их ФСБ, и все вопросы по поводу продолжения записи он переадресовал к российской контрразведке, которая не комментирует эти «сенсационные» данные уже больше месяца.

«У нас, собственно, какой-то детальной информации на этот счет нет, но очевидно, что российские специальные службы сделали с этими записями то, что было необходимо», — ответил Песков журналистам, которые поинтересовались этим во время пресс-конференции. На дальнейшие вопросы о беседе Ника и Майка представитель Кремля предпочел не отвечать, передает «КоммерсантЪ».

*Согласно законодательству Беларуси в результате тайной инаугурации Александр Лукашенко утратил статус формального президента Беларуси. Так как выборы президента Республики, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы, здесь и далее Sobesednik.ru считает Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко непризнанными президентами Беларуси.