От обязательной маркировки лекарств временно откажутся, чтобы избежать "коллапса"

Минпромторг принял решение временно перевести маркировку лекарственных препаратов в уведомительный режим. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Дениса Мантурова. К этому министерство подтолкнула угроза возникновения задержек при продаже необходимых препаратов.

«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки», — приводит агентство слова Мантурова. Он также пояснил, что сейчас наблюдается пиковое состояние спроса, а проблема, по его словам, заключается в недостаточной технической готовности дистрибуторов и ряда аптек.

Накануне Sobesednik.ru сообщал, что из-за технических проблем в новой системе маркировки на границе развернули несколько грузовиков с продукцией одной из крупнейших фармацевтических компаний «Гедеон Рихтер Рус», после чего там заявили, что до 29-30 октября отменяют поставки в Россию своих лекарств, в том числе и жизненно важных.

После этого 10 отраслевых объединений фармацевтического рынка, среди которых не только производители, но также дистрибьюторы и аптеки, обратились к правительству, предупредив о скором «коллапсе» лекарственного обеспечения в стране и пояснив, что такая ситуация может сложиться из-за «катастрофической неработоспособности» новой системы, которую курирует ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий).

Как писала ранее «Новая газета», оператор ЦПРТ принадлежит предпринимателю Алишеру Усманову, госкорпорации «Ростех», а также компании венчурного инвестора Александра Галицкого, долей которого, предположительно, владеет бывший муж сесты премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов. Обязательной новая система маркировки стала с 1 июля этого года.