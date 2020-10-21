Главный инфекционист Минздрава назвал перчаточный режим неэффективной мерой

«Ношение перчаток — избыточная мера», — уверен главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. По его словам, перчатки можно было бы использовать, если бы все люди правильно ими пользовались, однако ситуация складывается иным образом, а значит эффективность перчаточного режима теряется и опасность заражения в отдельных случаях только увеличивается.

«Если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают», — приводит «Интерфакс» слова эксперта.

Он отметил, что перчатку нужно снимать так, чтобы руками не касаться наружной части, а затем утилизировать в специальном контейнере для мусора, однако это делают далеко не все. Более того, если человек, сняв перчатки, кладет их в карман, чтобы надеть через какое-то время, это создает дополнительные риски инфицирования, которых бы можно было избежать.

К тому же, по мнению главного инфекциониста, учитывая, что 90% заражений происходят воздушно-капельным путем, оставшиеся 10% «значительной роли не играют». Обработку рук антисептиками при входе и выходе из транспорта Чуланов считает более эффективной мерой.