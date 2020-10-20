Врачи: Ношение перчаток увеличивает риск заражения коронавирусом

Совет по правам человека (СПЧ) признал ношение резиновых перчаток вредным и пытается добиться отмены этого правила. Накануне СПЧ обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями, на каком основании ношение перчаток стало обязательным, а нарушение карается штрафом.

Замглавы СПЧ Ирина Киркора рассказала Sobesednik.ru суть претензий и новости о борьбе против обязательного ношения перчаток.

– В Совет по правам человека поступают жалобы от людей на требование везде носить перчатки?

– К нам в Совет поступают обращения и от физических лиц, и от предпринимателей, которые обязаны контролировать ношение перчаток не только у своих клиентов, но и у работников. На нескольких встречах с представителями Ропотребнадзора я задавала вопросы об обоснованности ношения перчаток в качестве защиты и, увы, никаких аргументированных ссылок на исследования по этому поводу не услышала. Поэтому СПЧ направил письмо в Роспотребнадзор.

Замглавы СПЧ Ирина Киркора выступает против ношения перчаток, считая, что это вредно и дорого/фото: соцсети

Мы видим, что Роспотребнадзор в своих нормативных регулированиях по второй волне не требует ношения перчаток, в том числе и в сфере услуг. Но это требование закрепилось в актах органов исполнительной власти, в том числе и в указе мэра Москвы Сергей Собянина.

– Вы интересовались мнением медиков на этот счет?

– Мы видим иностранные исследования, которые указывают на то, что ношение перчаток может, наоборот, увеличить риск заражения, потому что под одноразовыми резиновыми перчатками руки быстро становятся влажными, а теплый влажный микроклимат — это идеальная среда для бактерий и вирусов всех видов.

За очень короткое время одноразовая перчатка собирает на своей поверхности гораздо больше бактерий и вирусов, чем недавно вымытая рука. Мы – за гигиену рук, но для этого нет необходимости носить перчатки. Если весь день находиться в перчатках, не меняя их, то это не снижает, а наоборот, увеличивает риск заболеть коронавирусом.

Важно также соотношение стоимости медицинской маски и перчаток — например, латексных: не всем по карману приобретать набор перчаток каждый день, чтобы их менять по санитарным нормам. Мы видим, что многие граждане ходят в хлопчатобумажных перчатках, поверхность которых нельзя даже эффективно дезинфицировать. Поэтому мы и обратились в Роспотребнадзор, чтобы они объяснили логику ношения перчаток и требование, например, к сотруднику банка весь день находиться в перчатках. То же самое — для продавцов, кассиров.

Можно же просто обработать руки дезинфицирующим раствором и тем самым снизить риск передачи инфекции.

Исследования врачей говорят о том, что мытье рук и обработка их антисептиком защищают от "короны" лучше, чем перчатки/фото: Global Look Press

– Целесообразно ли в таком случае штрафовать за перчатки так же, как и за маски?

– Нужно учитывать размеры штрафных санкций, которые в этот непростой период накладываются и на предпринимателей, и на физических лиц, в том числе граждан пожилого возраста.

Размеры тех штрафов, которые действуют, просто несоизмеримы с их бюджетом. Нет ни одного логичного объяснения и ни одного исследования, оправдывающего ношение перчаток в противовес дезинфекции рук.

– Это исходит именно от Роспотребнадзора или еще и от губернаторов, которым дали широкие права вводить антикоронавирусные меры?

– Мы хотели бы обратить внимание на этот казус не только Ропотребнадзора, но и мэров, губернаторов, которые в своих распоряжениях указывали перчатки в качестве необходимого элемента защиты от коронавирусной инфекции. Им надо проанализировать, насколько данная норма адекватна.

Например, в Указе мэра Москвы от 5 марта 2020 года ношение перчаток приравнено к ношению масок. Мы предлагаем заменить перчатки на средства для дезинфекции рук — антисептики.