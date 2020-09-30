Розовые маски для Мутко и главы ВТБ Костина обойдутся в 40 млн рублей

Руководители госкомпаний не жалеют денег на приобретение средств защиты. Чего их жалеть – они же государственные...

На фоне слухов о второй волне карантина и предстоящей в октябре самоизоляции банк ВТБ покупает более 3 миллионов медицинских изделий на общую сумму 18,9 млн рублей. Согласно данным портала Госзакупок, сделка пройдет в два этапа: 1 884 500 штук и 1 250 000 (всего более 3 миллионов масок). Это, по подсчетам Sobesednik.ru, примерно по 40 масок на каждого сотрудника банка с государственным участием.

Для заказа выбрано 5 цветовых решений: голубой, зеленый, белый, бежевый и розовый. В закупочных документах отмечается, что все изделия должны быть трехслойными.

Информация об этом контракте появилась на сайте в понедельник, 28 сентября.

Ещё одним крупным покупателем среди госкомпаний стало акционерное общество Дом.РФ под руководством Виталия Мутко. Здесь в конце сентября на маски выделили 14,8 млн рублей.

Больше всех на маски осенью тратят хозяйственные структуры МВД. За 51 млн рублей в середине сентября правоохранители скупили 17 миллионов масок. Однако в МВД не переставали закупать их с первой волны карантина и делают это регулярно.