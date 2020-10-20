Песков прокомментировал обвинения США про хакеров и про контрабанду "Аэрофлотом"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на обвинение американских и британских властей в адрес граждан россии, которых считают ответственными за хакерские атаки по всему миру. Эти обвинения Кремль отрицает, называя «русофобией».

«Это напоминает рецидивы оголтелой русофобии, которые не имеют ничего общего с реальностью», — пояснил Песков (цитата по ТАСС).

Напомним, что ранее шестерых россиян обвинили в хакерских атаках во время Олимпиад 2018 и 2020 годов, а также на ряде выборов. В США и Великобритании уверены, что подозреваемые работали на российское ГРУ.

По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле отмечают тенденцию, согласно которой российские спецслужбы «обвиняют уже во всем и вся». Он заверил, что Москва никогда не совершала никаких хакерских атак, «тем более против Олимпиады».

Также Песков прокомментировал обвинения, выдвинутые против сотрудников компании «Аэрофлот», которых подозревают в контрабанде краденой техника Apple на 50 миллионов долларов с помощью перелетов рейсами авиакомпании. Как писал ранее Sobesednik.ru, при обыске у них были обнаружены соответствующие устройства и крупные суммы денег.

«Я не знаю сути обвинений, которые предъявляются к российской компании. Но думаю, российская компания сама имеет возможность в соответствующем порядке защищать свои интересы», — объяснил Песков отношение Кремля к случившемуся.