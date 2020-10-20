Слова Путина про кибербезопасность в США назвали "циничной и дешевой пропагандой"

Генеральный прокурор США по национальной безопасности Джон Демерс прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина возобновить сотрудничество в сфере международной информационной безопасности в киберпространстве, сообщает газета The New York Times.

По его словам, предъявленные накануне шести российским хакерам обвинения в атаках на две Олимпиады, выборы во Франции энергосферу Украины, стали «холодным напоминанием того, почему это [слова Путина о сотрудничестве] не более чем лживая риторика, циничная и дешевая пропаганда».

Ранее Sobesednik.ru писал, что в связи с очередным хакерским скандалом, в который, по заверению властей США, вовлечены сотрудники российского ГРУ, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил: «Россия, которая представляет себя поборником стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в глобальном интернете». Он уверен, что это демонстрирует «полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью» со стороны Кремля.

Напомним, что шесть российских хакеров, которых связывают с ГРУ, обвиняются в атаке на Олимпиады 2018 года в Южной Корее и 2020 года в Токио, а также на президентские выборы во Франции в 2017 году, на энергосистему Украины. Кроме того, власти США и Великобритании уверены, что они также стоят за вирусом NotPetya и рядом других нападений на разные страны.