Новый хакерский скандал, "Норникель", слежка мэрии и РАНХиГС. Главное к 20 октября

США и Великобритания предъявили обвинения шестерым предполагаемым офицерам ГРУ в проведении хакерских атак на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее (Россию туда не пустили), на энергосистему Украины и на президентские выборы 2017 года во Франции. Также их обвиняют в атаках на Олимпиаду в Токио 2020 года (Россию туда не пустят), которую в итоге отложили из-за пандемии. Как пишет Guardian, ответственным за атаку стали конкретные люди из подразделения ГРУ 74455 — их целью при атаке на Олимпиаду в Корее было сделать её «логистическим кошмаром для бизнеса, зрителей и спортсменов». Отмечается, что хакеры пытались маскироваться под китайских.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию прекратить подобное «безответственное поведение»:

«Такая кибердеятельность показывает полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью. Россия, которая представляет себя поборником стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в глобальном интернете»

Окружная прокуратура Нью-Йорка заявила о предъявлении обвинений 10 россиянам, в том числе работавшим в «Аэрофлоте», которые через рейсы авиакомпании вывезли из США украденную технику Apple на 50 млн рублей. При обыске у них нашли крупные суммы денег и краденую технику. В результате 110 сотрудников «Аэрофлота» лишили американских виз.

Источник «Коммерсанта» в прокуратуре заявил, что РАНХиГСу не нужно исполнять скандальные требования ведомства по выявлению оппозиционно настроенных студентов. По его словам, Никулинская межрайонная прокуратура не согласовывала это распоряжение с московской, и теперь против её прокурора Константина Простакова ведется служебная проверка.

Мэрия Москвы разместила на сайте госзакупок тендер на 155 млн рублей, по которому на улицах города требуется установить новую систему мониторинга пассажиропотока: она должна собирать MAC-адреса устройств пользователей через Bluetooth и Wi-Fi. Это позволит властям отслеживать любые передвижения людей без обращения к операторам связи, которые такую информацию разглашать не имеют права. Утверждается, что MAC-адреса не будут увязывать с личностью и данные не станут персональными.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире «Первого канала» заявила, что «Норникель» выплатил все предъявленные ему штрафы. Она сказала, что это «несколько сотен тысяч рублей», ведомство изначально требовало 148 млрд рублей. При этом она считает, что ущерб от аварии в Норильске составил 148 млрд и эта сумма якобы «заставит многих пересмотреть свой подход». Хотя заплатила компания в итоге в миллион раз меньше.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разгар второй волны коронавируса провел крупную вечеринку по случаю своего дня рождения. Множество кадров с неё утекли в соцсети, об этом также пишут «Открытые медиа». На ней были звезды российской эстрады (Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов и Григорий Лепс) и множество других гостей, например, главред RT Маргарита Симоньян. Они пели и веселились без каких-либо масок и перчаток.

По данным газеты «Известия», Минфин предлагает сократить число военных на 100 тысяч должностей, упразднив незанятые вакансии, а также переведя часть персонала, не связанного с выполнением боевых задач, в гражданское подчинение.

Источник издания Times of Malta сообщает, что Еврокомиссия намерена в суде потребовать от Мальты пересмотреть её политику продажи своего гражданства за инвестиции в инфраструктуру. Незадолго до этого после скандала от такой практики отказались власти Кипра.