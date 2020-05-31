Итоги недели: Московский беспредел, дагестанское чудо и голосование не в ту урну

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

Хотелось бы писать здесь о том, как Путин не смог сдержать злости и, разорвав на груди тельняшку, бросил на стол ручку, но нет, не будет этого, потому что подобные чувства последние несколько дней наполняют все отечественное инфорамационное пространство, но со стороны журналистов и правозащитников — сперва власти схватили Азара, теперь хватают всех — и обсуждать в этой ситуации бороду Пескова было бы столь же неуместно, как, наплевав на законы и Конституцию, сажать журналистов, стоящих с бумажкой на пустой улице, за нарушение правил проведения массовых акций, да что там журналистов, не в этом дело: как правильно отметил Владимир Соловьев (нет, не тот), вставая в пикет, журналист на время складывает с себя полномочия представителя СМИ и становится обычным гражданином, выражающим свою частную позицию, так что полицейские сейчас сажают не либеральных писак, а людей, россиян, москвичей, которым не безразлична судьба своей страны, которым не все равно, что их коллеги и друзья или даже вовсе не знакомые им люди с угрозой для жизни сидят в СИЗО, куда их посадили странные субъекты с поддельными номерными жетонами полиции — а за ними приходят и другие: политики, активисты, депутаты, ученые — всех в автозак, всех в Тверской суд, всем штрафы, которые потом отменяет неожиданно для себя оказавшийся самым гуманным Мосгорсуд, ещё недавно славившийся своим пренебрежением к правосудию, однако, решивший удивить,

как удивил и системный до мозга костей экс-губернатор Игнатьев (желаем ему скорейшего выздоровления), напомнивший всем, что а) Путин — человек, и на него можно подать в суд; б) губернаторы тоже люди, и увольнять их просто из прихоти нельзя, — хотя это утверждение, разумеется, звучит полной глупостью, если учесть, что из-за желания одного человека у нас можно и парад во время коронавируса провести, и плебисцит, больше напоминающий какую-то электоральную вакханалию, спланировать, раздавая всем бюллетени, не переписывая номера паспортов, разрешая голосовать в течение шести дней дома, на воздухе или через интернет — тут даже не нужно быть специалистом, чтобы понять, к чему всё это идет: урны избирательные при голосовании под навесом во дворе едва ли будут чем-то по своей сути отличаться от урн другого назначения, которые принято красить в зеленый цвет, а результат при этом будет такой же восхитительный, как в многострадальном Дагестане, где за неделю все резко выздоровели (в четверг там оставалось 26 активных больных) и генерал-губернатор Васильев даже уже завел разговоры о снятии ограничений, хотя, если верить официальной статистике, никто там особенно и не болел, однако в наши дни уже и не поймешь, кому действительно можно верить, ведь, кажется, уже все в России живут от звонка до звонка — от звонка из мэрии до звонка из Кремля —

по крайней мере, выяснилось, что по такой системе работает даже множество «независимых» изданий, вдруг резко решивших удалить заметки про Максима Галкина, высмеявшего Путина с Собяниным и требования московских властей гулять не чаще 3 раз в неделю (видимо, нужно делать зарубки на лбу, чтобы можно было оштрафовать вас за 4-й выход) в шахматном порядке, в соответствии с графиком на сайте, адресом вашей прописки, но не там, а в месте фактического проживания, и только если градус абсурда за окном заканчивается той же цифрой, что и номер вашего лайка под пародией Максима Галкина.