В Москве задержан профессор ВШЭ Илья Шаблинский с плакатом в поддержку Воронцова

Мундепы и активисты продолжают выходить к зданию МВД с требованием освободить всех задержанных на одиночных пикетах.

Как пишет «ОВД-Инфо», задержан, в частности, активист Мурат Мукашев, который стоял с плакатом «Задержат меня — придут другие». Сообщается, что силовики жестко заломили ему руки. После Макашева в пикет встала активистка Елизавета Лошак с плакатом «Задержан по приказу Собянина», ее также отправили в автозак.

Затем правоохранители задержали активиста Глеба Матвеева с плакатом «Маски-шоу» , Олега Невидомого с плакатом «Задержан по указу Собянина», участницу движения «Гражданское общество» Милу Земцову («Как держать социальную дистанцию в актозаке?») и гражданского активиста Леонида Драбкина («Свободу Азару»).

Кроме того, с плакатом «Освободите Владимира Воронцова» к зданию ГУ МВД на Петровке вышел бывший член Совета по правам человека, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский. Его также задержали.

Журналиста «Новой газеты» и мунициального депутата района Хамовники Илью Азара арестовали на 15 суток за пикет в поддержку автора «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова 28 мая. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП).