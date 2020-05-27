Подавший в Верховный суд на Путина экс-губернатор госпитализирован

Михаил Игнатьев, ранее возглавлявший Республику Чувашия, находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, сообщает источник «Коммерсанта».

По данным газеты, у экс-губернатора ещё в начале мая диагностирована двусторонняя пневмония. Он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который используется в случае тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Игнатьев подал в Верховный суд иск, пытаясь оспорить указ президента РФ Владимира Путина, который снял его с должности с формулировкой об утрате доверия. Суд частично принял его заявление, отклонив лишь ту часть, где речь идет о дополнительных социальных гарантиях. Первое заседание назначено на 30 июня.