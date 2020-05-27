ВС не станет рассматривать часть иска недовольного увольнением экс-губернатора

Верховный суд РФ отказался рассматривать исковое заявление бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, которое тот подал против указа президента РФ Владимира Путина, в одной части и принял его к производству в другой.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, часть иска о дополнительных социальных гарантиях была возвращена Игнатьеву «в связи с неподсудностью данному суду». «Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 Кодекса административного судопроизводства России», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в картотеке суда указано, что заявление экс-губернатора по поводу незаконности его увольнения с поста главы Республики «принято к производству».

Первое заседание по делу пройдет 30 июня.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о подаче Игнатьевым иска. Он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия на фоне его высказывания о том, что нужно «мочить» журналистов и инцидента, когда он вынудил офицера МЧС прыгать за ключами от нового авто, которые губернатор тому вручал.