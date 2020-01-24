В МЧС осудили "дружескую пикировку" с ключами со стороны главы Чувашии

Глава МЧС Евгений Зиничев не оценил шутку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой техники, пишет «Интерфакс».

Ситуация произошла 23 января во время строевого смотра техники аварийно-спасательных служб в Чебоксарах. Там же прошло вручение ключей от новых спецмашин представителям пожарных служб нескольких районов.

«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — говорится сообщении пресс-службы ведомства.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров пояснил, что сотрудник МЧС был лично знаком с Михаилом Игнатьевым, а поведение губернатора было ничем иным, как «дружеской пикировкой». Также Сидоров утверждает, что Игнатьев поднял руку, чтобы всем было видно ключи.

Ранее Михаил Игнатьев извинился за то, что призывал «мочить» блогеров и журналистов, и назвал себя «добродушным человеком».