Призыв "мочить" журналистов уже услышали?

Недавно из новостей мы узнали, что в Чувашии есть губернатор, его зовут Михаил Игнатьев и он большой оригинал. На празднике, посвященном Дням российской и чувашской печати, он поздравил журналистов призывом их «мочить».

Заявив, что он не против критики и даже ее приветствует, Игнатьев тем не менее обрушился на тех журналистов, что позволяют себе критические материалы. «Отдельные журналисты ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце. Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов, — заявил губернатор. — Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем». Ну и, собственно, после этого призвал мочить.

Чувствуете, к чему клонит товарищ? Все дружно пишем добрые производственные репортажи и даже не думаем сравнивать окружающую действительность с Европой или Штатами, тем более что от таких сравнений самим потом хреново. Не знали, кстати, что митинги случаются из-за журналистских материалов. Думали, что из-за действий властей.

Заявления Игнатьева породили еще одну волну критики в его собственный адрес. Среди критикующих оказались глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и депутат Госдумы, зам. секретаря генсовета «Единой России», бывший журналист Евгений Ревенко.

Кончилось тем, что Игнатьев за свои слова извинился. Неуклюже, по-чиновничьи, но тем не менее. «Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили», — добавил он.

Полагаем, чтобы восстановить справедливость, надо привести его дословную цитату. Не передернутую и никак не обработанную. Вот она: «Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить».

В Республике Алтай между тем заветы Игнатьева уже воплотили в жизнь. Корреспондента независимой газеты «Листок» Полину Рябову избил неизвестный в кафе села Турочак. Девушку ударил по лицу и нецензурно обругал молодой человек, который обвинил ее в предвзятом отношении к местным властям. Такой вот местечковый патриотизм. Рябова написала заявление в полицию.