Сомнение в указе Путина и домашнее насилие на самоизоляции. Главное к утру 27 мая

Экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев обратился в Верховный суд с жалобой на указ президента Владимира Путина о его отставке. Он намерен оспорить распоряжение президента, уволившего главу региона по «утрате доверия». Рассмотрение дела уже началось 21 мая. Напомним, что именно Игнатьев в январе призывал «мочить» журналистов, объяснив это шуткой, а затем заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой машины, которые он вручал.

В МВД «в соответствии с действующим законодательством РФ» обещали не штрафовать жертв домашнего насилия, «в состоянии крайней необходимости» нарушивших режим самоизоляции. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение девяти НКО, занимающихся этой проблемой. В полиции отметили, что своевременно реагируют на все подобные вызовы и проводят профилактические проверки. При этом, как обращает внимание «КоммерсантЪ», МВД второй месяц подряд заявляет о снижении числа преступлений, связанных с насилием в семье: на 7% за первый квартал и на 9% в апреле (год к году). При этом отмечается, что правозащитники фиксируют рост количества сообщений о домашнем насилии в 2,5 раза, что соответствует мировой практике. На несоответствие динамики МВД и сторонних данных уже обратили внимание и депутаты Госдумы, пишет газета.

Журналиста и правозащитника Илью Азара, задержанного во время одиночного пикета в поддержку «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова, отпустили из ОВД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова. Азар должен будет явиться 28 мая в Тверской суд для рассмотрения его дела. Журналиста обвиняют в нарушении самоизоляции и в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования. Ему может грозить арест до 30 суток или штраф до 300 тысяч рублей.

В пресс-службе СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали, что мужчину и двух девушек, которые приготовили шашлык на вечном огне, обвинили в вандализме. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.