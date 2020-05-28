В мэрии пояснили, что гулять можно будет лишь по графику своего места прописки

Замглавы аппарата мэра Алексей Немерюк заявил, что тем, кто живет не по месту прописки придется гулять по тому графику, который относится к району, где они прописаны.

«Если вы проживаете в другом районе, полицейские не будут за это наказывать, штрафовать. Если вы, имея прописку в Бирюлево, гуляете в Медведково, то вы гуляете исключительно по тому графику, по которому гуляет Бирюлево. Вы вышли гулять по прописке, находясь, может быть, на значительном удалении от своего реального места прописки», — приводит его слова «Интерфакс».

Также руководство города опубликовало интерактивную карту для прогулок по столице. Кроме того, график обещают разместить на подъездах и почтовых ящиках. Уточняется, что во время прогулок запрещено играть в футбол и другие игры, а также устраивать пикники и прочее, так как это способствует передаче вируса.

Напомним, что накануне мэр Москвы Серей Собянин разрешил жителям столицы гулять по определенному графику и не чаще трех раз в неделю. При этом до 9 утра гулять можно без ограничений.