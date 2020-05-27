Собянин предложил разрешить прогулки и непродовольственную торговлю с 1 июня

Мэр Москвы Сергей собянин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным предложил открыть всю непродовольственную торговлю в Москве с 1 июня. С того же дня предлагается разрешить прогулки в определенном режиме.

«У нас практически половина коечного фонда свободна, это означает, что мы можем постепенно выводить плановую помощь в нормальную работу», — цитируют Собянина в оперштабе.

При этом Мосгорздрав в преддверии дальнейшего ослабления карантинных мер в столице выпустил рекламный социальный ролик, предупреждающий москвичей, что отказываться от основных мер профилактики пока рано.

Подходит к концу второй месяц самоизоляции. И можно подумать, что вот-вот вирус пройдет, и снова жизнь вольется в обычное русло.



Важно помнить, что опасность заражения все еще высока, поэтому не пренебрегайте мерами предосторожности.

Носите перчатки и маски, мойте руки. pic.twitter.com/EfTriYehxk — Мosgorzdrav (@dzdmos) May 27, 2020

За минувшие сутки в Москве выявлено 2 140 новых случаев заболевания коронавирусом.