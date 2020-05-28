Собянин заявил, что режим "самосохранения" продлится до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения в столице продлятся до того момента, пока не будет получена вакцина от коронавируса. Про какие конкретно меры идет речь, он не пояснил.

Собянин заявил, что режим самоизоляции будет продлен до тех пор, пока не изобретут вакцину.

Перевод на человеческий язык: мы запретим вам митинги и пикеты, чтобы вы не мешали Путину устраивать фальшивое голосование о продлении своего срока. — Alexey Navalny (@navalny) May 28, 2020

«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как мы вакцину не получим», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Россию 24».

По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в Москве «не такая уж радужная», при этом он заявил, что столичное руководство публикует все имеющиеся у них данные, не пытаясь их скрывать.

Также Собянин пояснил, что отказываться от временных госпиталей пока рано, так как может случиться вторая волна заражений и не стоит опережать события, снимая ограничения.

Напомним, что накануне мэр заявил о частичном снятии ограничений. Москвичам будет разрешено гулять три раза в неделю по определенному графику и неограниченное время с 5 до 9 утра. Также с 1 июня будет разрешена непродовольственная торговля.